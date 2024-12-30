Демченко о Харьковской области: активность ДРГ стала меньше, но угроза остается

"Враг пытается расширить свою зону влияния, в частности по Харьковской области, где есть таких два активных направления, где ведутся активные боевые действия - это направления населенных пунктов Липцы и Волчанска. Но должен отметить, что не исчезает угроза от действий российских диверсионно-разведывательных групп. Хотя их активность за последний период меньше, чем была раньше, но попытки захода вражеских ДРГ остаются", - рассказал Демченко.

Спикер ГПСУ добавил, что наибольшей угрозой со стороны России остаются обстрелы, которые враг продолжает наносить по Сумской, Харьковской и Черниговской областях. При этом больше всего террористы атакуют именно Сумскую область, а меньше всего - Черниговскую.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки, 29 декабря, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), на линии фронта произошло 186 боевых столкновений. На Харьковском направлении состоялись две вражеские атаки в районах населенных пунктов Гатище и Волчанск, обе атаки отбиты.

По словам украинских военных, враг хочет закрепиться на правобережной части Херсонской области, поэтому ежедневно пытается высадиться на острова в дельте Днепра.