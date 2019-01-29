У справі про теракт в Страсбурзі затримали п'ять людей

Фото: поліція Франції (flickr/Police Nationale)

Їм пред'явили звинувачення в придбанні зброї, за допомогою якої згодом був скоєний злочин

У Франції у вівторок, 29 січня, затримано п'ятьох осіб у справі про стрілянину на різдвяному ярмарку у Страсбурзі 11 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

Повідомляється, що їм пред'явили звинувачення в придбанні зброї, за допомогою якої згодом був скоєний злочин.

Нагадаємо, 11 грудня поруч з різдвяною ярмарком у французькому Страсбурзі чоловік відкрив стрілянину, внаслідок якої 5 осіб загинули, ще 12 були поранені.

Пізніше терористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за теракт у Страсбурзі.

РБК-Україна писало, що нападник, який влаштував стрілянину в Страсбурзі 11 грудня раніше був засуджений 27 разів. Прокурор Парижа Ремі Хейц зазначив, що підозрюваний декілька разів відбував покарання у в'язниці, де піддався радикалізації, він перебував у списку осіб, що представляють загрозу для безпеки Франції. Шаріф Шекатт, який влаштував стрілянину на різдвяному ярмарку у Страсбурзі, був одним із "солдатів" угруповання "Ісламська держава".