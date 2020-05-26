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По справі про масовий розстріл в Житомирській області призначено близько 200 експертиз

Новини » Надзвичайні події     26.05.2020 - 13:09
По справі про масовий розстріл в Житомирській області призначено близько 200 експертиз
Фото: проведення експертизи на місці злочину (mvs.gov.ua)

Вже проведені слідчі експерименти

Слідчі поліції Житомирської області призначили по справі про масовий розстріл людей в Попільнянському районі близько 200 експертиз. Правоохоронці вже провели слідчі експерименти і опитали кілька десятків свідків.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Згідно з висновками експертів, причиною смерті сімох людей стали дробовые поранення з пошкодженням внутрішніх органів.

"Зараз слідчі призначили до двох сотень досліджень: від судово-медичних експертиз тіл загиблих, до комплексних молекулярно-генетичних і балістичних, дактилоскопічних, трасологічних та інших", - розповів начальник поліції в Житомирській області Сергій Крупей.

Як зазначили правоохоронці, на даний момент серед опитаних, як родичі, так і жителі села, в якому стався злочин. Для розслідування цієї справи у поліції Житомирської області створена посилена слідчо-оперативна група під процесуальним керівництвом прокуратури області.

Нагадаємо, у ніч на 21 травня у Попільнянському районі орендар ставка застрелив сімох людей, тільки одному чоловікові вдалося втекти.

Як повідомляло РБК-Україна, жертвами розстрілу у Житомирській області стали добровольці АТО.

У поліції зазначили, що попередньою причиною трагедії став алкоголь.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Житомиррасстрелэкспертиза
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