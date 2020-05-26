По делу о массовом расстреле в Житомирской области назначено около 200 экспертиз

Уже проведены следственные эксперименты
Следователи полиции Житомирской области назначили по делу о массовом расстреле людей в Попельнянском районе около 200 экспертиз. Правоохранители уже провели следственные эксперименты и опросили несколько десятков свидетелей.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Согласно выводам экспертов, причиной смерти семерых человек стали дробовые ранения с повреждением внутренних органов.
"Сейчас следователи назначили до двух сотен исследований: от судебно-медицинских экспертиз тел погибших, до комплексных молекулярно-генетических и баллистических, дактилоскопических, трассологических и других", - рассказал начальник полиции в Житомирской области Сергей Крупей.
Как отметили правоохранители, на данный момент среди опрошенных, как родственники, так и жители села, в котором произошло преступление. Для расследования данного дела в полиции Житомирской области создана усиленная следственно-оперативная группа под процессуальным руководством прокуратуры области.
Напомним, в ночь на 21 мая в Попельнянском районе арендатор пруда застрелил семь человек, только одному мужчине удалось сбежать.
Как писало РБК-Украина, жертвами расстрела в Житомирской области стали добровольцы АТО.
В полиции отметили, что предварительной причиной трагедии стал алкоголь.
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Автор: Игорь Литвиненко