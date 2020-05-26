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По делу о массовом расстреле в Житомирской области назначено около 200 экспертиз

Новости » Происшествия     26.05.2020 - 13:09
По делу о массовом расстреле в Житомирской области назначено около 200 экспертиз
Фото: проведение экспертизы на месте преступления (mvs.gov.ua)

Уже проведены следственные эксперименты

Следователи полиции Житомирской области назначили по делу о массовом расстреле людей в Попельнянском районе около 200 экспертиз. Правоохранители уже провели следственные эксперименты и опросили несколько десятков свидетелей.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Согласно выводам экспертов, причиной смерти семерых человек стали дробовые ранения с повреждением внутренних органов.

"Сейчас следователи назначили до двух сотен исследований: от судебно-медицинских экспертиз тел погибших, до комплексных молекулярно-генетических и баллистических, дактилоскопических, трассологических и других", - рассказал начальник полиции в Житомирской области Сергей Крупей.

Как отметили правоохранители, на данный момент среди опрошенных, как родственники, так и жители села, в котором произошло преступление. Для расследования данного дела в полиции Житомирской области создана усиленная следственно-оперативная группа под процессуальным руководством прокуратуры области.

Напомним, в ночь на 21 мая в Попельнянском районе арендатор пруда застрелил семь человек, только одному мужчине удалось сбежать.

Как писало РБК-Украина, жертвами расстрела в Житомирской области стали добровольцы АТО.

В полиции отметили, что предварительной причиной трагедии стал алкоголь.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Житомиррасстрелэкспертиза
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