До справи екс-директора "Укртелефільму" додали 30 томів доказів

справі колишнього директора "Укртелефільму", якого звинувачують у нанесенні збитків на більш 68,72 млн гривень, додали 30 томів доказів. Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Повідомляється, що додаткові докази були додані за підсумками засідань Вищого антикорупційного суду (ВАКС), які відбулися 25 і 26 листопада. Крім 30 томів матеріалів по справі були додані речові докази.

Наступне засідання заплановано на 12 грудня 2019.

Нагадаємо, 20 листопада ВАКС почала розгляд доказів по справі щодо екс-керівника "Укртелефільму".

Раніше РБК-Україна писало, що 2 лютого детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозрі колишньому генеральному директору державного підприємства "Укртелефільм". Його та інших посадових осіб звинувачують у нанесенні збитків на більш 68,72 млн гривень. Співробітники "Укртелефільму" на підставі підроблених документів продали майнові права на нерухомість державного підприємства.