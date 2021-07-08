"Дельта" - штам може знизити природний імунітет після перенесеного коронавірусу

Вчені кажуть, що Дельта-варіант SARS-CoV-2 відрізняється високим ступенем передачі і володіє поліпшеними імунними здібностями вислизати - знижуючи захист від попередніх інфекцій до 60%.

Це вдалося з'ясувати, вивчивши дані четвертої хвилі коронавірусу в Індії в Делі. Дослідження ще не пройшло рецензування, проте підтверджує побоювання інших вчених про те, що "Дельта" - більш стійкий штам, не кажучи вже про свою заразність. Це призвело до 10-кратного збільшення кількості нових випадків захворювання в квітні в Делі, з приблизно 2500 до 25000 щоденних випадків протягом двох тижнів.

населення справ, у яких були антитіла проти хвороби.