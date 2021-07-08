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"Дельта" - штам може знизити природний імунітет після перенесеного коронавірусу

Автор: Наталья Скороход

Дельта-варіант коронавірусу може знижувати природний захист організму після перенесеної хвороби на 60%. Про це говорять результати дослідження, проведеного INSACOG, імперським коледжем Лондона і Копенгагенським університетом в Делі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The print.

Вчені кажуть, що Дельта-варіант SARS-CoV-2 відрізняється високим ступенем передачі і володіє поліпшеними імунними здібностями вислизати - знижуючи захист від попередніх інфекцій до 60%.

Це вдалося з'ясувати, вивчивши дані четвертої хвилі коронавірусу в Індії в Делі. Дослідження ще не пройшло рецензування, проте підтверджує побоювання інших вчених про те, що "Дельта" - більш стійкий штам, не кажучи вже про свою заразність. Це призвело до 10-кратного збільшення кількості нових випадків захворювання в квітні в Делі, з приблизно 2500 до 25000 щоденних випадків протягом двох тижнів.

населення справ, у яких були антитіла проти хвороби.

Нагадаємо, французів просять якнайшвидше пройти вакцинацію від коронавірусу. Влада побоюється спалахів через Дельта-штаму.

Раніше повідомлялося, що Дельта-штам дістався до Німеччини і США і став там домінуючим.

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Коронавірус "Дельта"