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"Дельта"-штамм может снизить естественный иммунитет после перенесенного коронавируса

Автор: Наталья Скороход

Дельта-вариант коронавируса может снижать естественную защиту организма после перенесенной болезни на 60%. Об это говорят результаты исследоваия, проведенного INSACOG, Имперским колледжем Лондона и Копенгагенским университетом в Дели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The print.

Ученые говорят, что Дельта-вариант SARS-CoV-2 отличается высокой степенью передачи и обладает улучшенными иммунными способностями ускользать - снижая защиту от предыдущих инфекций до 60%.

Это удалось выяснить, изучив данные четвертой волны коронавируса в Индии в Дели. Исследование еще не прошло рецензирование, однако подтверждает опасения других ученых о том, что "Дельта" - более стойкий штамм, не говоря уже о своей заразности. Это привело к 10-кратному увеличению числа новых случаев заболевания в апреле в Дели, с примерно 2500 до 25000 ежедневных случаев в течение двух недель.

населения Дел, у которых были антитела против болезни.

Напомним, французов просят как можно быстрее пройти вакцинацию от коронавируса. Власти опасаются вспышек из-за Дельта-штама.

Ранее сообщалось, что Дельта-штамм добрался до Германии и США и стал там доминирующим.

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Коронавирус "Дельта"