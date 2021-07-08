"Дельта"-штамм может снизить естественный иммунитет после перенесенного коронавируса

Ученые говорят, что Дельта-вариант SARS-CoV-2 отличается высокой степенью передачи и обладает улучшенными иммунными способностями ускользать - снижая защиту от предыдущих инфекций до 60%.

Это удалось выяснить, изучив данные четвертой волны коронавируса в Индии в Дели. Исследование еще не прошло рецензирование, однако подтверждает опасения других ученых о том, что "Дельта" - более стойкий штамм, не говоря уже о своей заразности. Это привело к 10-кратному увеличению числа новых случаев заболевания в апреле в Дели, с примерно 2500 до 25000 ежедневных случаев в течение двух недель.

населения Дел, у которых были антитела против болезни.