За справою Байдена стоїть скандальний прокурор Кулик, - NYT

За ситуацією з можливими корупційними порушеннями сина колишнього віце-президента США Джо Байдена в Україні стоїть скандальний прокурор Костянтин Кулик. Про це пише The New York Times.

Видання пише, що саме Кулик підготував досьє зі звинуваченнями Хантера Байдена, коли він входив до правління української газової компанії Burisma Holdings, що призвело до політичного напруження в США і справи про імпічмент чинного президента Дональда Трампа. В даному досьє стверджується, що українські прокурори мають докази корупції, спрямовану на особисте збагачення Джо Байдена.

NYT спробувало з'ясувати, чи зберігає Кулик контроль над цим розслідуванням після призначення Руслана Рябошапки генеральним прокурором, однак ГПУ не відповіла однозначно на запит. У той же час сам Кулик відмовляється від інтерв'ю, відомо лише, що по даній справі триває перевірка.

"Досьє Кулика не тільки пожвавило справа Байдена. Цей семистраничный документ, який він поширив, також звинувачує американських дипломатів у приховуванні злочинів, скоєних Байденом, - помилкова теорія, яка зіграла роль у відкликанні посла США в Україні Марії Йованович", - пише видання.

Також повідомляється, що в березні 2019 Кулик разом з колишнім генпрокурором Луценко координував дії з особистим адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані, щоб просувати звинувачення проти Хантера Байдена. Однак перед першим туром виборів висунув звинувачення в корупції стосовно оточення тодішнього президента України Петра Порошенка. NYT вважає, що таким чином прокурор спробував заручитися підтримкою фаворита виборів і нинішнього президента Володимира Зеленського.

Повідомляється, що в 2016 році самому Кулику пред'являли звинувачення в незаконному збагаченні, так як він володів великими грошовими активами, квартирами в центрі Києва і дорогим позашляховиком. У розпал цієї справи його перевели з військової прокуратури на посаду начальника міжнародного відділу ГПУ. На цій посаді Кулик почав займатися справою Burisma і Хантера Байдена.

В інтерв'ю The Hill в квітні прокурор заявив, що намагався передати уряду США дані про грубі порушення з боку демократів та американських дипломатів. Проте всі докази були заблоковані офіційними особами в посольстві США в Україні. У той же час Юрій Луценко заявляв, що не передавав досьє Рудольфу Джуліані.

Проте в минулу п'ятницю в ході свідчень у Конгресі колишній посол США Марі Йованович припустила, що досьє Кулика та його основні положення проникли в американське уряд.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде втручатися в процес імпічменту Трампа.

Зазначимо, сам Хантер Байден назвав "смішними" припущення президента США про те, що він і його батько вчинили злочини, зокрема, пов'язані з Україною.