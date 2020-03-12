Справу про вибух на День Незалежності у Києві передали до суду

Слідчі скерували до суду обвинувальний акт стосовно члена кримінального угрупування, якому інкримінують замах на вбивство, скоєний 24 серпня 2017 року на вулиці Грушевського в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Як наголошується, 50-річний житель Одеси був членом організованої злочинної групи.

"Затриманому інкримінують вчинення 27 злочинів, в тому числі шести терористичних актів і замаху на вбивство 24 серпня 2017 року на вулиці Грушевського", - йдеться в повідомленні.

Крім того, поліцейські зібрали доказову базу щодо причетність угруповання до трьох злочинів, направленнымх на розпалювання національної і релігійної ворожнечі. Він був оголошений в міждержавний розшук.

Додамо, в 2017 році в Києві на вулиці Грушевського стався вибух, тоді постраждали три людини. Слідчі почали кримінальне провадження за ст. 15 ч. 2 ст. 115 (Замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, в Борисполі Служба безпеки України затримала чоловіка, причетного до вчинення злочину терористичного характеру.

Як повідомляло РБК-Україна, СБУ за півроку попередила кілька терористичних актів, які планували представники так званих "Л/ДНР". Загалом, як повідомляється, за останні півроку СБУ відкрила 106 кримінальних проваджень у сфері протидії тероризму і захисту територіальної цілісності.