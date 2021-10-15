Справа "українського шпигуна" в Криму: Київ вимагає від Москви скасувати незаконний вирок

Міністерство закордонних справ (МЗС) України висловило протест через незаконне рішення так званого “Верховного суду Криму”. Там засудили українця Костянтина Ширінга до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України .

Українські дипломати наголосили, що розглядають цю справу як політично вмотивовану та назвали її черговим прикладом нав’язування громадянства РФ на території Криму.

Вимагаємо від Російської Федерації скасувати рішення "суду" і негайного звільнити громадянина України Костянтина Ширінга, а також усіх незаконно утримуваних нею українських громадян", - наголосили в МЗС.

До того ж, міжнародне співтовариство закликали засудити застосування Росією практики системних політичних репресій проти громадян України в тимчасово окупованому Криму. Зробити це запропонували в межах Кримської платформи.

Як відомо, 15 квітня 2020 року Костянтин Ширінг був незаконно затриманий на території тимчасово окупованого Криму. Російська окупаційна адміністрація за сфабрикованою кримінальною справою обвинуватила його у “шпигунській діяльності”.