Справа танкера Delfi: екс-командира корабля морської охорони підозрюють у службовій недбалості

Колишньому командиру корабля морської охорони Одеського загону повідомили про підозру. Його звинувачують у службовій недбалості в справі про розлив нафти з танкера "Delfi" у листопаді 2019 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За інформацією правоохоронців, екс-командиру повідомили про підозру за ч. 3 ст. 425 КК України - недбале ставлення військової службової особи до служби, що заподіяло істотну шкоду.

Встановлено, що в листопаді 2019 року командир корабля на судні морської охорони, що несло бойове чергування в акваторії Чорного моря поблизу Одеського морського порту, знав про наявні порушення у танкера "Delfi" та не вжив заходів щодо його затримання і конвоювання до найближчого порту.

Так, пд час огляду судна прикордонниками встановлено, що танкер перетнув кордон України без необхідних документів та з меншою за необхідну кількістю екіпажу - командою із 3-х замість 5-ти осіб.

Крім цього було зафіксовано непрацездатність головних двигунів судна, втрату одного з якорів, нестабільно працюючі системи зв’язку, відсутність палива та провізії, що створювало передумови до загрози життю та здоров’ю членів екіпажу та сторонніх осіб.

Як зазначили правоохоронці, це призвело до того, що танкер в умовах шторму зірвався з якоря та, дрейфуючи, сів на мілину поблизу одеського пляжу "Дельфін", де стався витік нафтопродуктів.