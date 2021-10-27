RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Справа "скіфського золота": у Путіна хочуть продовження судового процесу після перемоги України

Автор: Анастасія Рокитна

У президент РФ Володимира Путіна відреагували на перемогу України у справі "скіфського золота". У Росії хочуть продовження судового розгляду.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

За його словами, Росії належить ретельно проаналізувати подальші судові перспективи у справі про "скіфське золото".

"Що стосується "скіфського золота", то належить найретельнішим чином проаналізувати подальші судові перспективи щодо відстоювання наших інтересів і потім виконати ті юридичні процедури, які можливі для продовження цього процесу", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама визнав "скіфське золото" українською власністю і постановив передати його Україні.

Зазначимо, "скіфське золото" передадуть Україні до стабілізації ситуації в Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінСкіфське золото