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Справа Шеремета: суд послабив домашній арешт Антоненка і зберіг зобов'язання Дугарь

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Київ, Понеділок 27 вересня 2021 16:03
Справа Шеремета: суд послабив домашній арешт Антоненка і зберіг зобов'язання Дугарь Фото: суд послабив запобіжний захід фігуранту у справі Шеремета Андрію Антоненку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Шевченківський районний суд Києва на засіданні 27 вересня послабив запобіжний захід одному з фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Мова про Андрія Антоненка - його відпустили під нічний домашній арешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання.

"Клопотання прокурора про продовження обвинуваченому Андрію Антоненку терміну дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту задовольнити частково", - заявила головуюча суддя.

За її словами, Антоненку запобіжний захід змінено на домашній арешт у певний період доби з використанням електронного браслета в період з 23:00 до 06:00. Вона діятиме до 27 листопада.

Суду також продовжив на два місяці запобіжний захід другому фігуранту кримінальної справи - Яні Дугар, на яку після внесення застави у розмірі 168 тисяч гривень було покладено особисте зобов'язання.

Третій підозрюваній-Юлії Кузьменко - суд продовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. У грудні 2019 року правоохоронці оголосили про затримання трьох підозрюваних у виконанні вбивства - Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко і Яну Дугар.

Раніше повідомлялося, що в Міністерстві внутрішніх справ заявили, що нові докази у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета підтверджують версію слідства про причетність підозрюваних.

Також повідомлялося, що причетними до вбивства Шеремета також можуть бути білоруські спецслужби.

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Павло Шеремет Запобіжний захід
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