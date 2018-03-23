Савченко заарештували на 2 місяці

Савченко підозрюють у підготовці терактів

Шевченківський районний суд Києва обрав для підозрюваної у підготовці терактів Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці. Про це у залі суду оголосив суддя Євген Сидоров, передає кореспондент РБК-Україна.

Таким чином суд визнав незаконним затримання Савченко, разом з тим, суд постановив заарештувати Савченко терміном 59 днів - до 20 травня 2018 роки без права внесення застави.

"Встановлено, що з квітня 2014 року Савченко вчинила тяжкі та особливо тяжкі злочини проти основ національної безпеки, вона регулярно відвідувала "ДНР". Вона планувала вчинити вибухи у будівлі Верховної ради, здійснити збройні напади на житло та майно державних діячів, зокрема президента Петра Порошенко. Савченко також має вплив на свідків, і може перешкоджати проведенню слідчих дій. Враховуючи те, що Савченко могла вчинити особливо тяжкі злочини, просимо тримання під вартою без можливості визначення застави", - заявляв у ході засудання суд прокурор по справі.

Коли прокурор читав обвинувачення - подумала, що це все.... система агонізує. Опубліковано Тетяною Проторченко 23 березень 2018 р.

Савченко оголосила голодування

У рамках судового засідання Савченко заявила, що з сьогоднішнього дня, 23 березня, виходить на голодування. Крім того, виступаючи у суді, Савченко заявила, що "ДНР" та "ЛНР" не є терористичними організаціями, а справа проти неї є політично вмотивованою.

"ДНР та ЛНР не є терористичними організаціями, вони підтримують Росію. Це територія, де проживають люди..люди українські. У мене є нагородна зброя, яку я ніколи не застосовувала. Справа є політично вмотивованою. Я була попереджена, що є замовлення на мою політичну ліквідацію. Замовником була Адміністрація президента. Я виходжу на голодовку з сьогоднішнього дня. Зброя вивозилася в цілях вивчення. Обвинувачення необгрунтовані", - сказала Савченко.

Зняття депутатської недоторканності з Савченко

15 березня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко, виступаючи у Верховній раді України, заявив, що у слідства є незаперечні докази того, що Савченко "особисто планувала, особисто вербувала, особисто давала вказівки" про те, як провести теракт в залі ВРУ. Пізніше в цей день Луценко вніс в Раду подання на зняття депутатської недоторканності, затримання і арешт Савченко.

Вчора Рада дозволила притягнення Савченко до кримінальної відповідальності. Відповідне рішення підтримав 291 нардеп. Після цього Савченко зачитали підозра і супроводили в СБУ.

Що інкримінують Савченко

ч. 1 ст. 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 14 (Готування до злочину),

ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією),

ст. 112 (Посягання на державного чи громадського діяча);

ч. 3 ст. 258 (Терористичний акт);

ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації);

ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

За версією ГПУ, Савченко і Рубан мали намір вивезти з "ДНР" зброю для ліквідації керівництва України

8 березня правоохоронці затримали лідера Центру звільнення полонених "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана під час спроби потрапити на територію України з так званої "ДНР". 9 березня Шевченківський районний суд Києва обрав Рубану запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці без можливості внесення застави. Рубан при обранні запобіжного заходу у Шевченківському райсуді заперечував, що йому було відомо про зброю в автомобілі. В рамках засідання апеляційного суду Києва у справі Рубана Савченко подавала клопотання про взяття Рубана на поруки, але суд відхилив клопотання, залишивши запобіжний захід Рубана без зміни.