Справа Савченко-Рубана: стало відомо про технічну придатність зброї для теракту

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз провів відповідну експертизу

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін заявив, що зброя, яку Надія Савченко та Володимир Рубан хотіли використати для теракту, мала повну технічну придатність. Про це він сказав під час брифінгу ГПУ, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Рувіна, була проведена експертиза.

"Технічний стан зброї, яку хотіли використати Рубан та Савченко, повністю задовільний. Нами проведена повна оцінка Труханового острова. Нами було пораховано всі зони, де могли бути радіуси ураження", - сказав він.

Додамо, що ГПУ продемонструвала 4 міномета 127 мм, до яких було 46 мін.

Нагадаємо, у справі депутата Верховної ради Надії Савченко та керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана зібрані всі необхідні докази.

Як писало РБК-Україна, прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що матеріали кримінальної справи Савченко-Рубана зараз передали сторонам захисту для ознайомлення.

Як раніше повідомляло агентство, Служба безпеки України перевіряє причетність військовослужбовців Збройних сил РФ до передачі зброї Рубану і Савченко.

У СБУ також заявляли, що Рубан і Савченко відмовляються від дачі показань слідству. "В даний час фігуранти справи, користуючись своїми процесуальними правами, відмовляються від дачі показань слідству", - повідомляли у відомстві.