Дело Савченко-Рубана: стало известно о технической пригодности оружия для теракта

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз провел соответствующую экспертизу

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин заявил, что оружие, которое Надежда Савченко и Владимир Рубан хотели использовать для теракта, имело полную техническую пригодность. Об этом он сказал во время брифинга ГПУ, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Рувина, была проведена экспертиза.

"Техническое состояние оружия, которое хотели использовать Рубан и Савченко, полностью удовлетворительное. Нами проведена полная оценка Труханова острова. Нами были посчитаны все зоны, где могли быть радиусы поражения", - сказал он.

Добавим, что ГПУ продемонстрировала 4 миномета 127 мм, к которым было 46 мин.

Напомним, по делу депутата Верховной рады Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана собраны все необходимые доказательства.

Как писало РБК-Украина, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что материалы уголовного дела Савченко-Рубана сейчас передали сторонам защиты для ознакомления.

Как ранее сообщало агентство, Служба безопасности Украины проверяет причастность военнослужащих Вооруженных сил РФ к передаче оружия Рубану и Савченко.

В СБУ также заявляли, что Рубан и Савченко отказываются от дачи показаний следствию. "В настоящее время фигуранты дела, пользуясь своими процессуальными правами, отказываются от дачи показаний следствию", - сообщали в ведомстве.