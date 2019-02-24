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Справу Савченко і Рубана спробують перевести у Харків

Новини » Політика    24.02.2019 - 19:11
Справу Савченко і Рубана спробують перевести у Харків
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Верховний суд завтра розгляне відповідне клопотання прокурора

Верховний суд у Києві завтра, 25 лютого, розгляне клопотання прокуратури щодо переведення справи Надії Савченко та Володимира Рубана в Харківський районний суд Харківської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook адвоката Валентина Рибіна. 

Як зазначається, розгляд клопотання призначений на 11:30. Таким чином, Верховний суд знову визначатиме підсудність справи.

"25.02.19 о 11:30 в Верховному Суді відбудеться розгляд клопотання прокурора про направлення справи Володимир Рубан та Надії Савченко в Харківський районний суд Харківської області", - написав Рибін.

Справу Савченко і Рубана спробують перевести у Харків

Нагадаємо, 16 лютого Чернігівський апеляційний суд вирішив направити справу Надії Савченко та Володимира Рубана до Верховного суду для зміни підсудності.

Перед цим Верховний суд 11 лютого прийняв рішення, згідно з яким справу депутата Верховної ради Надії Савченко та колишнього керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана перевели у Чернігів

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що справу необхідно перевести у Чернігів, бо там живуть більшість свідків.

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