Справу Савченко і Рубана спробують перевести у Харків

Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Верховний суд завтра розгляне відповідне клопотання прокурора

Верховний суд у Києві завтра, 25 лютого, розгляне клопотання прокуратури щодо переведення справи Надії Савченко та Володимира Рубана в Харківський районний суд Харківської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook адвоката Валентина Рибіна.

Як зазначається, розгляд клопотання призначений на 11:30. Таким чином, Верховний суд знову визначатиме підсудність справи.

"25.02.19 о 11:30 в Верховному Суді відбудеться розгляд клопотання прокурора про направлення справи Володимир Рубан та Надії Савченко в Харківський районний суд Харківської області", - написав Рибін.

Нагадаємо, 16 лютого Чернігівський апеляційний суд вирішив направити справу Надії Савченко та Володимира Рубана до Верховного суду для зміни підсудності.

Перед цим Верховний суд 11 лютого прийняв рішення, згідно з яким справу депутата Верховної ради Надії Савченко та колишнього керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана перевели у Чернігів.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що справу необхідно перевести у Чернігів, бо там живуть більшість свідків.