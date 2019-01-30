Справу Савченко та Рубана передали до суду Слов'янська

Уже визначена колегія, яка розглядатиме справу

Дело депутата Верховной рады Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана передали для рассмотрения в Славянский горрайонный суд Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Александра Танакина.

По его словам, соответствующая информация указана в материалах суда.

Отметим, 29 января определили коллегию судей, которая будет рассматривать дело, ее возглавит судья Сергей Пронин. При этом дату начала рассмотрения дела пока не назначили.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева продлил действие меры пресечения в виде содержания под стражей Владимиру Рубану до 30 декабря 2018 года.

Как писало РБК-Украина ранее, следователи установили личность организатора по делу о подозрениях Савченко и Рубану в планировании переворота и захвата государственной власти, подготовке теракта, содействии террористам, а также в посягательстве на жизнь государственных деятелей.

Добавим, главный военный прокурор Анатолий Матиос заявлял, что дело "Савченко-Рубана" передадут в суд в октябре.