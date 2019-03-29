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Справу Савченко і Рубана направили до Верховного суду

Новини » Політика    29.03.2019 - 15:36
Справу Савченко і Рубана направили до Верховного суду
Фото: Надія Савченко (Віталий Носач, РБК-Україна)

Колегія суддів частково задовольнила подання в. о. голови Солом’янського районного суду про визначення територіальної підсудності кримінальної справи

Справу народного депутату Надії Савченко та екс-керівника центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана направили до Верховного суду для визначення підсудності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київського апеляційного суду.

Колегія суддів судової палати частково задовольнила подання виконувача обов’язків голови Солом’янського районного суду про визначення територіальної підсудності кримінальної справи.

"Київський апеляційний суд не в праві вирішувати питання про направлення кримінального провадження за обвинуваченням Савченко Надії Вікторівни та Рубана Володимира Володимировича з одного суду до іншого, оскільки, відповідно до обвинувального акту, кримінальні правопорушення вчинялись в межах територіальної юрисдикції різних апеляційних судів", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, 16 лютого апеляційний суд Чернігова вирішив направити справу Надії Савченко та Володимира Рубана до Верховного суду для зміни підсудності. Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що справу необхідно перевести в Чернігів, тому що там живуть більшість свідків

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