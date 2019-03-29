Дело Савченко и Рубана направили в Верховный суд

Фото: Надежда Савченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Коллегия судей частично удовлетворила постановление и.о. председателя Соломянского районного суда об определении территориальной подсудности уголовного дела

Дело народного депутата Надежды Савченко и бывшего руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана направили в Верховный суд для определения подсудности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского апелляционного суда.

Коллегия судей судебной палаты частично удовлетворила постановление исполняющего обязанности председателя Соломенского районного суда об определении территориальной подсудности уголовного дела.

"Киевский апелляционный суд не в праве решать вопрос о направлении уголовного производства по обвинению Савченко Надежды Викторовны и Рубана Владимира Владимировича из одного суда в другой, поскольку, согласно обвинительного акта уголовные правонарушения совершались в пределах территориальной юрисдикции различных апелляционных судов", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 февраля апелляционный суд Чернигова решил направить дело Надежды Савченко и Владимира Рубана в Верховный суд для изменения подсудности. Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что дело необходимо перевести в Чернигов, потому что там живут большинство свидетелей.