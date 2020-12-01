Справа про рекордний хабар: слідство завершено, є 4 фігуранти

Національне антикорупційне бюро України завершило розслідування справи про рекордний хабар у 5 млн доларів. Гроші призначалися керівництву антикорупційних органів за закриття справи екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

Про це йдеться в повідомленні на сайті НАБУ.

Повідомляється, що 1 грудня 2020 трьом підозрюваним відкрили матеріали кримінальної справи для ознайомлення перед направленням до суду.

Серед підозрюваних:

перший заступник начальника податкової Києва Микола Ільяшенко;

директор з правових питань компанії Burisma Андрій Кіча;

колишня керівниця одного з департаментів Фіскальної служби Олена Мазурова.

Розслідування щодо Злочевського, якого називають організатором, виділено в окреме провадження у зв'язку з його розшуком.

Нагадаємо, в червні НАБУ і САП викрили "на гарячому" трьох осіб відразу після надання 5 млн доларів хабара для подальшої передачі тодішньому керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому. Всіх фігурантів заарештували з альтернативою внесення застави.

За версією слідства, хабар призначався для того, щоб Холодницький закрив справу Злочевського, якого підозрюють у причетності до розкрадання стабілізаційного кредиту НБУ, виданого "Реал Банку".