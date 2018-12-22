Справу про розкрадання морського торговельного флоту скеровано до суду

Ілюстративне фото (maritime-connector.com)

Екс-керівництво державної компанії обвинувачують у нанесенні збитків на 219 млн грн

Обвинувальний акт стосовно колишнього президента ПрАТ "Сі Трайдент" та екс-директора судновласної компанії скеровано до Печерського районного суду м. Києва для розгляду по суті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Як зазначили в прес-службі, обом особам інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

За даними слідства, екс-президент ПрАТ СК "Сі Трайдент" (100% акцій належать державі) спільно з колишнім директором компанії Zealand Holdings Inc. та іншими службовими особами Міністерства інфраструктури впродовж 2012 року продали за заниженими цінами морські торговельні судна African Lark, Etna, Elbrus та Everest, передані Міністерством транспорту як внесок до статутного фонду АСХК "Сі Трайдент".

Відповідно до висновків експертизи, через зазначені дії державі заподіяно збитків на загальну суму понад 219 млн грн.

Досудове розслідування зазначених фактів детективи НАБУ розпочали у грудні 2015 року після передачі відповідних матеріалів із Генеральної прокуратури України.

Як повідомляло РБК-Україна, у січні 2018 року екс-посадовцям "Сі Трайдент" було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

25 липня 2018 року підозрюваним та їхнім захисникам відкрито матеріали справи для ознайомлення.