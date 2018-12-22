Дело о разворовывании морского торгового флота направлено в суд

Иллюстративное фото (maritime-connector.com)

Экс-руководство государственной компании обвиняют в нанесении убытков на 219 млн грн

Обвинительный акт в отношении бывшего президента ЧАО "Си Трайдент" и экс-директора судевладельческой компании направлено в Печерский районный суд г. Киева для рассмотрения по сути. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как отметили в пресс-службе, обоим лицам инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

По данным следствия, экс-президент ЧАО СК "Си Трайдент" (100% акций принадлежат государству) совместно с бывшим директором компании Zealand Holdings Inc. и другими служебными лицами Министерства инфраструктуры в течение 2012 года продали по заниженным ценам морские торговые судна African Lark, Etna, Elbrus и Everest, переданные Министерством транспорта как взнос в уставный фонд "Си Трайдент".

Согласно выводам экспертизы, указанные действия государству причинили ущерб на общую сумму свыше 219 млн грн.

Досудебное расследование детективы НАБУ начали в декабре 2015 года после передачи соответствующих материалов из Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщало РБК-Украина, в январе 2018 года экс-чиновникам "Си Трайдент" было сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

25 июля 2018 года подозреваемым и их защитникам открыты материалы дела для ознакомления.