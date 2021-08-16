Справа про розстріл Майдану: Нацполіція оскаржила відновлення беркутівця
Фото: відновлення на посаді бійця спецроти "Беркут" Маринченка оскаржили (Віталій Носач, РБК-Україна)
Національна поліція оскаржила рішення суду про поновлення на посаді колишнього бійця спецпідрозділу "Беркут" Олександра Маринченка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані суду.
Окружний адмінсуд Києва 22 липня задовольнив позов Маринченко і постановив негайно відновити його на службі в поліції Києва.
Але Нацполіція 9 серпня подала апеляцію на це рішення.
Дата апеляційного розгляду ще не призначена.
При цьому 1 вересня Святошинський райсуд Києва продовжить розглядати справу проти Маринченка і ще 4 ексберкутівців, обвинувачених у розстрілі 48 активістів Євромайдану.