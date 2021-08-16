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Справа про розстріл Майдану: Нацполіція оскаржила відновлення беркутівця

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Київ, Понеділок 16 серпня 2021 17:01
Справа про розстріл Майдану: Нацполіція оскаржила відновлення беркутівця Фото: відновлення на посаді бійця спецроти "Беркут" Маринченка оскаржили (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Національна поліція оскаржила рішення суду про поновлення на посаді колишнього бійця спецпідрозділу "Беркут" Олександра Маринченка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані суду.

Окружний адмінсуд Києва 22 липня задовольнив позов Маринченко і постановив негайно відновити його на службі в поліції Києва.

Але Нацполіція 9 серпня подала апеляцію на це рішення.

Дата апеляційного розгляду ще не призначена.

При цьому 1 вересня Святошинський райсуд Києва продовжить розглядати справу проти Маринченка і ще 4 ексберкутівців, обвинувачених у розстрілі 48 активістів Євромайдану.

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