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Дело о расстреле Майдана: Нацполиция обжаловала восстановление беркутовца

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Киев, Понедельник 16 августа 2021 17:01
Дело о расстреле Майдана: Нацполиция обжаловала восстановление беркутовца Фото: восстановление в должности бойца спецроты "Беркут" Маринченко обжаловали (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Национальная полиция обжаловала решение суда о восстановлении в должности бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Александра Маринченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные суда.

Окружной админсуд Киева 22 июля удовлетворил иск Маринченко и постановил немедленно восстановить его на службе в полиции Киева.

Но Нацполиция 9 августа подала апелляцию на это решение.

Дата апелляционного рассмотрения еще не назначена.

При этом 1 сентября Святошинской райсуд Киева продолжит рассматривать дело против Маринченко и еще 4 экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана.

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