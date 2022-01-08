Справа проти Порошенка послаблює Україну, - експерт

Переслідування п'ятого президента Петра Порошенка послаблює Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наукового директора Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, професора кафедри політології НаУКМА Олексія Гараня у Facebook.
За його словами, справа не в Порошенку, а в тому, що перед путінською агресією, влада роз'єднує країну й тисне на державницьку опозицію.
"Як би ми не ставилися до Порошенка, але він з 2014 року очолював країну, яка воювала, створював міжнародну коаліцію на захист України", - нагадав науковець.
Нагадаємо, вчора Печерський районний суд Києва заарештував все майно Порошенка у справі про державну зраду та пособництво терористичним організаціям "ДНР" і "ЛНР".
Після цього його захист поширив інформацію про те, що нібито були арештовані активи двох телеканалів.
Подробиці цієї справи читайте в матеріалі "Вугільна справа. У чому звинувачують Порошенка, і причому тут Медведчук".