Справа проти Порошенка - це спроба дискредитації Верховного суду, - адвокати

Фото: Ілля Новіков та Ігор Головань (eurosolidarity.org)

На їх думку, це продовження тренду політичних переслідувань, які відбувались усі останні місяці

Кримінальне провадження, ініційоване генеральним прокурором України Іриною Венедіктовою проти Петра Порошенка щодо призначення за його президентської каденції суддів Верховного суду є спробою дискредитувати Верховний суд як інституцію і встановити над ним контроль перед критично важливим для держави розглядом справи щодо націоналізації ПриватБанку. Про це заявили адвокати п’ятого президента України Ілля Новіков та Ігор Головань, передає РБК-Україна.

"Очевидно, що ці спроби дискредитують Верховний суд і всіх суддів Верховного суду. Це безумовно є спробою встановити додатковий контроль над Верховним судом і над суддями, як будь-яка кримінальна справа, яка дозволяє викликати людей на допити, проводити слідчі дії, тиснути в різний спосіб. Це означає, що на фоні розвитку ситуації зі справою Приватбанку, яка дуже чутлива для президента Зеленського, Офіс президента отримує додаткові важелі контролю над правосуддям в Україні", - сказав Новіков.

На його думку, це однозначно продовження тренду політичних переслідувань, які відбувались усі останні місяці.

"І в той час, коли Венедіктова була виконуючою обов`язків директора ДБР, і коли це місце займав Труба. Це все одна й та сама історія. Конкретно це рішення – це спроба загорнути у нову обгортку ту абсолютно провальну ситуацію, яка розвивалася напередодні відставки генпрокурора Рябошапки", - додав Ілля Новіков.

Він також зауважив, що опубліковані проекти підозр, які Венедіктова намагалася підписати у Рябошапки, були ним відхилені як "юридичний треш".

"Я можу з ним лише погодитись - це дійсно юридичний треш, намагання переводити у кримінальну площину питання конституційних повноважень Президента із призначення суддів", - зазначив Новіков.

Своєю чергою, Ігор Головань наголосив, що з юридичної точки зору провадження Венедіктової - це юридичний абсурд. А статті, на які посилається Генеральний прокурор, підслідні не ДБР, а виключно НАБУ.

"Венедіктова відверто незаконно передала протиправне провадження своїм колишнім підлеглим до ДБР, яке являє собою спеціалізовану організацію для здійснення незаконних кримінальних проваджень і політичних переслідувань. Ми вже звернулися з клопотанням до генпрокурора припинити порушення закону і передати це провадження до НАБУ, де воно має бути закрите негайно", - сказав Головань.

Нагадаємо, Комітет з питань правової політики у ході свого засідання розглянув кандидатури на посаду судді Конституційного суду України.