Справа ПриватБанку: Малюська подав скаргу на суддю Вовка

Міністерство юстиції України подало скаргу на суддю Печерського райсуду Києва Сергія Вовка, який прийняв рішення по справі ПриватБанку. Він постановив стягнути майже 10 млрд гривень на користь компаній братів Суркісів.

Про це повідомив міністр юстиції Денис малюська в Facebook.

Скаргу щодо судді Вовка направили до Вищої ради правосуддя.

"Суддя Вовк ім'ям України ухвалив по суті вкрасти 10 млрд гривень. Його рішення стане або початком відродження судової влади, якщо вдасться на постанову відреагувати належним чином, по всій строгості закону. Ну або навпаки, символом тотального краху, якщо належної реакції не буде ", - написав Малюська.

Міністр також повідомив, що на постанову було подано апеляційну скаргу.

Раніше Малюська заявляв, що має намір просити Вищу раду правосуддя притягнути до відповідальності суддю Вовка.

Нагадаємо, в середу, 2 серпня, Печерський районний суд Києва задовольнив позов офшорних компаній, пов'язаних з сім'єю Суркісів, до державного "ПриватБанку"

Уряд не погоджується з рішенням суду. У Міністерстві фінансів заявляли, що готують апеляцію.