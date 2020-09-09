ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Справа ПриватБанку: Малюська подав скаргу на суддю Вовка

Автор: Инна Собора

Міністерство юстиції України подало скаргу на суддю Печерського райсуду Києва Сергія Вовка, який прийняв рішення по справі ПриватБанку. Він постановив стягнути майже 10 млрд гривень на користь компаній братів Суркісів.

Про це повідомив міністр юстиції Денис малюська в Facebook.

Скаргу щодо судді Вовка направили до Вищої ради правосуддя.

"Суддя Вовк ім'ям України ухвалив по суті вкрасти 10 млрд гривень. Його рішення стане або початком відродження судової влади, якщо вдасться на постанову відреагувати належним чином, по всій строгості закону. Ну або навпаки, символом тотального краху, якщо належної реакції не буде ", - написав Малюська.

Популярні новини

Міністр також повідомив, що на постанову було подано апеляційну скаргу.

Раніше Малюська заявляв, що має намір просити Вищу раду правосуддя притягнути до відповідальності суддю Вовка.

Нагадаємо, в середу, 2 серпня, Печерський районний суд Києва задовольнив позов офшорних компаній, пов'язаних з сім'єю Суркісів, до державного "ПриватБанку"

Уряд не погоджується з рішенням суду. У Міністерстві фінансів заявляли, що готують апеляцію.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ПриватБанк