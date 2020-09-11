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Справу поліцейських Кагарлика найближчим часом буде передано до суду, - ДБР

П'ятниця 11 вересня 2020 17:25
Справу поліцейських Кагарлика найближчим часом буде передано до суду, - ДБР
Фото: поліція (facebook.com odesapolice)
Автор: Андрій Козловський

Виконуючий обов'язки директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов заявив, що майже всі експертизи, призначені у справі поліцейських Кагарлика завершені. Найближчим часом матеріали справи будуть направлені до суду.

Про це Олександр Соколов повідомив в інтерв'ю агенству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, під час розслідування злочинів, скоєних поліцейськими у Кагарлику, правоохоронці встановили ще декілька епізодів до яких причетні ці поліцейські.

"Справу було продовжено не тому, що, як кажуть деякі народні депутати, ми намагаємося щось заховати, затягнути. У цій справі призначено понад 57 експертиз, майже 90% із них вже виконані. Ми чекаємо на закінчення проведення експертиз", - сказав Соколов.

Нагадаємо, в кінці травня цього року поліцейських звинуватили у зґвалтуванні жінки у відділенні Кагарлика, яку запросили для допиту в якості свідка. За зґвалтування затримали поліцейських місцевого райвідділу Сергія Сулиму і Миколи Кузіва. 26 травня суд обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці.

В результаті скандалу відділення поліції Кагарлика розформували.

Також РБК-Україна писало, що заарештовані за підозрою в причетності до зґвалтування в Кагарлику поліцейські Микола Кузів та Сергій Сулима заперечують провину.

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