Справу поліцейських Кагарлика найближчим часом буде передано до суду, - ДБР

Фото: поліція (facebook.com odesapolice)

Виконуючий обов'язки директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов заявив, що майже всі експертизи, призначені у справі поліцейських Кагарлика завершені. Найближчим часом матеріали справи будуть направлені до суду.

Про це Олександр Соколов повідомив в інтерв'ю агенству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, під час розслідування злочинів, скоєних поліцейськими у Кагарлику, правоохоронці встановили ще декілька епізодів до яких причетні ці поліцейські.

"Справу було продовжено не тому, що, як кажуть деякі народні депутати, ми намагаємося щось заховати, затягнути. У цій справі призначено понад 57 експертиз, майже 90% із них вже виконані. Ми чекаємо на закінчення проведення експертиз", - сказав Соколов.

Нагадаємо, в кінці травня цього року поліцейських звинуватили у зґвалтуванні жінки у відділенні Кагарлика, яку запросили для допиту в якості свідка. За зґвалтування затримали поліцейських місцевого райвідділу Сергія Сулиму і Миколи Кузіва. 26 травня суд обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці.

В результаті скандалу відділення поліції Кагарлика розформували.

Також РБК-Україна писало, що заарештовані за підозрою в причетності до зґвалтування в Кагарлику поліцейські Микола Кузів та Сергій Сулима заперечують провину.