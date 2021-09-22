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Справу про замах на Шефіра передали МВС, - Венедіктова

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Київ, Середа 22 вересня 2021 21:51
Справу про замах на Шефіра передали МВС, - Венедіктова Фото: Ірина Венедіктова, генпрокурор України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Розслідування справи про замах на помічника президента Сергія Шефіра передадуть Головному слідчому управлінню (ГСУ) МВС. Оперативно-слідчі дії тривають, і після їх закінчення будуть зроблені висновки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генпрокурора України Ірину Венедіктову.

За її словами, сьогодні ввечері пройшла спільна нарада правоохоронців у справі про замах на Шефіра. "Буде створена спільна слідча група. Зараз тривають слідчо-оперативні дії, і коли вони закінчаться - можна буде робити якісь висновки",- додала вона.

Венедіктова уточнила, що у справі про замах на помічника президента офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво. "На нараді ми вирішили змінити підслідність і передати справу в ГСУ", - зазначила вона.

Генпрокурор підкреслила, що рівень справи про замах підвищується і по ньому створюються спільні слідчі групи. "Будуть у нас перебувати слідчі Нацполіції і СБУ", - уточнила Венедіктова.

Нагадаємо, 22 вересня невідомі обстріляли автомобіль Шефіра. Поранення отримав водій, а сам помічник президента в результаті нападу не постраждав.

На думку глави МВС Дениса монастирського, метою нападу було вбивство Шефіра.

Зараз поліція розглядає кілька версій замаху на Шефіра.

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Міністерство внутрішніх справ України Сергій Шефір Ірина Венедіктова
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