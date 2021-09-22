Справу про замах на Шефіра передали МВС, - Венедіктова

Розслідування справи про замах на помічника президента Сергія Шефіра передадуть Головному слідчому управлінню (ГСУ) МВС. Оперативно-слідчі дії тривають, і після їх закінчення будуть зроблені висновки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генпрокурора України Ірину Венедіктов у .

За її словами, сьогодні ввечері пройшла спільна нарада правоохоронців у справі про замах на Шефіра. "Буде створена спільна слідча група. Зараз тривають слідчо-оперативні дії, і коли вони закінчаться - можна буде робити якісь висновки",- додала вона.

Венедіктова уточнила, що у справі про замах на помічника президента офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво. "На нараді ми вирішили змінити підслідність і передати справу в ГСУ", - зазначила вона.

Генпрокурор підкреслила, що рівень справи про замах підвищується і по ньому створюються спільні слідчі групи. "Будуть у нас перебувати слідчі Нацполіції і СБУ", - уточнила Венедіктова.