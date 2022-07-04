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Справа не тільки в обстрілах. В Маріуполі обвалюються будинки

Фото: Маріуполь (t.me/mariupolnow)
Автор: Наталія Гурковська

В окупованому Маріуполі почали обвалюватися будинки, що до цього стали мішенню для обстрілів російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Перший вчора по вул. Зеленського 30. У підвалі знаходилась жінка, яку на щастя вдалось дістати з-під завалів", - написав він.

На думку радника, причиною обвалів є повні підвали води через експерименти з водопостачанням.

"Вода добиває те, що почали бомби окупантів. В Маріуполі не залишилось безпечних будинків, але тут продовжують жити люди, тому що більше нема де", - констатує Андрющенко.

Як повідомлялося, у Маріуполі більше немає лікарів. Деякий час працювали медичні працівники окупантів, проте ті поїхали з міста.

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Маріуполь