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Справа Януковича: суд завтра роз’яснить вирок адвокатам

Новини » Політика    19.03.2019 - 15:47
Справа Януковича: суд завтра роз’яснить вирок адвокатам
Фото: Віктор Янукович (news-cloud.net)

Засідання призначено на 9 годину ранку

Оболонський райсуд Києва завтра, 20 березня, розгляне заяви сторони захисту екс-президента Віктора Януковича щодо роз’яснення судового рішення. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар суду Інна Свинаренко.

Засідання призначено на 9 годину ранку. Заяви адвокатів розгляне та сама колегія суддів, яка слухала справу про держзраду Януковича.

"Завтра буде розгляд заяв про виправлення описок та про роз’яснення вироку суду. Там декілька захисників Януковича подавали заяви, в тому числі і адвокат Байдик. На 9 годину ранку призначено засідання", - повідомила вона.

Повідомляється, що адвокати просять суд виключити з мотивувальної частини вироку посилання на обставину, що пом’якшує покарання Януковича В.Ф.: вчинення злочинів під впливом залежності від представників влади Російської Федерації. Окрім цього, сторона захисту просить виключити із вироку посилання на відеозапис інтерв’ю з президентом Російської Федерації Путіним.

Як писало РБК-Україна, захист Януковича в справі про держзраду подасть апеляцію на вирок, за яким екс-президента засуджено на 13 років в'язниці. Адвокат Януковича Олександр Горошинський також назвав винесений Януковичу вирок політичним переслідуванням.

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