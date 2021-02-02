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Справа Навального: голова суду подав у відставку

Автор: РБК-Україна

Голова Симонівского районного суду Москви, в якому розглядається справа опозиціонера Олексія Навального, подав у відставку. Він сам подав заяву про припинення повноважень.

Про це пише "Комерсант".

Повідомляється, що сьогодні Симонівский районний суд розглядає заміну умовного терміну Навальному у справі "Ів Роше" на реальний. І сьогодні ж стало відомо, що голова суду В'ячеслав Детишин подав у відставку.

Також повідомляється, що кваліфікаційна колегія суддів Москви вже розглядала його заяву, але рішення поки не опубліковано.

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У той же час джерела "Комерсанта" стверджують, що відставка Детишина нібито не пов'язана зі справою Навального.

Нагадаємо, сьогодні біля Симонівского районного суду затримали кількох прихильників Навального. Судове засідання у справі Навального проходить у відкритому для преси режимі.

Також повідомлялося, що Навального можуть засудити до більш ніж 10 років в'язниці. За інформацією російських ЗМІ, цей термін йому світить у справі про шахрайство з пожертвами "Фонду боротьби з корупцією".

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