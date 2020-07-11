Справа МН17: Нідерланди планують долучити інші країни до суду проти РФ

Нідерланди розмірковують над тим, щоб долучити інші країни до процесу проти РФ у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) у справі збитого пасажирського літака рейсу МН17. 10 липня було ініційовано міждержавний спір та подано позов.

Про це сказав посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов, повідомляє "Укрінформ".

Зокрема, до судового процесу можуть бути долучені держави, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі.

“Дуже важливо, що ініціюючи міждержавний спір, Нідерланди виступають від імені усіх загиблих та їхніх родичів. Нідерландська сторона також розглядає можливість долучення інших держав до цього процесу. Зокрема, держав-членів ССГ та держав, громадяни яких загинули внаслідок збиття літака”, - наголосив Ченцов.

За його словами, доцільність долучення України до ініційованої справи ухвалюватиметься з урахуванням, зокрема, розгляду справи “Україна проти РФ” у Міжнародному суді ООН та раніше ініційованого Україною міждержавного позову проти РФ у ЄСПЛ із залученням органів, які ведуть ці справи, відповідно, МЗС та Мін'юсту.

Пасажирський Boeing-777 рейсу МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур збили над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. Загинули всі люди на борту - 283 пасажири та 15 членів екіпажу

Раніше повідомлялося, що Нідерланди подають позов проти Росії в Європейський суд з прав людини у зв'язку зі збитим над Донбасом літаком рейсу МН17.