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Справа MH17: доступ на наступне засідання суду обмежать

Новини » Політика     03.05.2020 - 17:21
Справа MH17: доступ на наступне засідання суду обмежать
Фото: катастрофа MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Судове засідання відбудеться 8 червня

Доступ на наступне судове засідання у справі про катастрофу рейсу MH17 буде обмежено через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За даними суду, наступне засідання у справі MH17 відбудеться 8 червня 2020 року у комплексі "Схіпхол" у Нідерландах. Доступ на судове засідання буде обмежено через коронавірусу.

Зазначається, що на засіданні зможуть бути присутніми лише судді, прокурори, адвокати, обмежена кількість родичів загиблих в катастрофі та представники ЗМІ. Усі присутні повинні будуть зберігати соціальну дистанцію в не менш ніж 1,5 метра.

Крім того, представникам ЗМІ розіслали повідомлення про початок акредитації на судовий процес. Також усі охочі отримають змогу спостерігати за процесом завдяки прямій трансляції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Окружний суд Гааги вирішив зберегти анонімний статус 12 свідків у справі про катастрофу MH17. Адвокати одного з фігурантів справи вимагали переглянути рішення слідчого щодо гарантування анонімності 13 свідкам, яким загрожує небезпека.

Як писало РБК-Україна, на початку березня 2020 року у Нідерландах розпочався судовий процес у справі про катастрофу MH17. На першому судовому засідання були представлені нові свідки, які раніше не були оголошені.

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