ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Справа MH17: поки невідомо, скільки свідків виступлять в суді

Новини » Політика     07.03.2020 - 12:14
Справа MH17: поки невідомо, скільки свідків виступлять в суді
Фото: катастрофа MH17 (flickr.com jeroenakkermans)

Судовий процес розпочнеться у понеділок, 9 березня

Суддя окружного суду Гааги, де 9 березня почнеться судовий процес у справі про катастрофу рейсу МН17, Йоланде Вейннобел розповіла, що поки невідомо, скільки свідків виступлять на засіданні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами Вейннобел, кількість свідків, що виступатимуть в рамках судового процесу у справі МН17, стане відома лише при розгляді справи по суті. Вона додала, що свідки, які даватимуть покази, будуть знаходитися під захистом.

"Нам ще невідомо, як багато свідків - ми почуємо про це тільки при розгляді справи по суті в суді. Нам відомо, що існує кілька анонімних свідків. Але скільки їх - нам теж невідомо", - заявила вона.

Суддя зазначила, що саме суд вирішуватиме, чи буде свідок мати статус анонімного, встановивши, чи є для цього підстави.

"Суддя зробить конкретні кроки, які будуть застосовані до цього свідка, наприклад, може бути прийнято рішення, що ні прокуратура, ні захист не зможуть бути присутніми під час допиту цього свідка. Судді теж не буде відомо, ким він є", - пояснила Вейннобел.

Нагадаємо, що судовий процес у справі про катастрофу малайзійського рейсу MH17 розпочнеться в Нідерландах 9 березня. Кримінальна справа щодо авіакатастрофи MH17 на Донбасі містить близько 36 тисяч сторінок.

Також РБК-Україна писало, що напередодні судових розглядів Україна та інші учасники Спільної слідчої групи змінять своїх представників.

У МЗС вважають суд у справі МН17 кроком до встановлення справедливості У НАТО виступили з заявою щодо катастрофи MH17
Новини України MH17Суд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся