Справа Майдану. Завершили слідство щодо екс-керівників МВС

У січні 2014 року екс-посадовці незаконно постачали з території Російської Федерації до України ручні газові гранати "Дрейф-2"; світло-шумові гранати "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М"; ручні димові гранати, повідомили в ДБР.

Вказані спецзасоби не пройшли експертизи щодо можливості та порядку їх застосування до людей, однак були застосовані підрозділами МОП "Беркут" МВС України проти учасників акцій протесту в центрі Києва. Також посадовці розтратили 1 млн грн бюджетних коштів під час розмитнення зазначених спецзасобів.

Екс-керівництво МВС підозрюється у перевищенні влади за попередньою змовою групою осіб та розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч. 2, 3 статті 28, ч. 3 ст. 365 ( в редакції Закону № 3207-VI від 07.04.2011), ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Зокрема, начальник Департаменту матеріального забезпечення МВС України також підозрюється у пособництві незаконному перешкоджанню проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій під час Революції Гідності ( ч. 5 статті 27, ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України).

Підозрюваним заочно обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.