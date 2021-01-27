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Справа Майдану: суд дозволив заочне розслідування проти екс-голови Міноборони

Автор: Андрій Козловський

Печерський районний суд Києва дозволив провести досудове розслідування проти колишнього міністра оборони України. Його підозрюють в участі у в угрупуванні, яке здійснювало злочини проти активістів Майдану.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

"Дозвіл надано у кримінальному провадженні за підозрою колишніх президента України, міністра внутрішніх справ та його заступника, голови Служби безпеки України ... та інших високопосадовців в організації у складі злочинного угруповання з 18 по 20 лютого 2014 року ряду тяжких та особливо тяжких злочинів", - йдеться у повідомленні.

У відомстві також додали, що таке рішення суду надає право проводити розслідування за відсутності колишнього посадовця, оскільки він переховується від слідства.

Зазначимо, у період з 2012 по 27 лютого 2014 року посаду міністра оборони України обіймав колишній український політик російського походження Павло Лебедєв.

Нагадаємо, раніше суд дозволив провести розслідування проти колишнього командувача внутрішніх військ МВС України.

Також РБК-Україна писало, що вирок колишнім співробітникам спецпідрозділу "Беркут" можуть винести в середині наступного року. До кінця весни можуть бути судові дебати.

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