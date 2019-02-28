Справа Майдану: ГПУ завершила розслідування по суддям Апеляційного суду Києва

Судді відмовили у апеляції захисту активісту, якого затримали 24 січня 2014 року на бульварі Лесі Українки в Києві

Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины завершило расследование в уголовном производстве в отношении заместителя председателя Апелляционного суда Киева и двух судей этого же суда, которые арестовывали активистов во время Революции Достоинства. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

В частности, в пресс-службе сообщили, что судья отказал в апелляции защите активиста, которого задержали 24 января 2014 года на бульваре Леси Украинки в Киеве и безосновательно привлекли к уголовной ответственности за якобы участие в массовых беспорядках.

"Кроме того, заместителю руководителя этого суда инкриминируется также незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда и "ручное" манипулирование с составом коллегий судей по рассмотрению апелляционных жалоб, ответственность за которое предусмотрена ст. 376-1 УК Украины", - говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, что стороне защиты открыт доступ к материалам и после ознакомления подозреваемого с материалами производства обвинительный акт будет направлено в суд.

Напомним, 12 апреля 2018 года Генеральная прокуратура сообщила о подозрении одному из бывших заместителей председателя Апелляционного суда Киева и еще двум судьям этого суда по делу Майдана.