Справа Майдану: екс-"беркутівця" підозрюють в насильницькому перевищенні влади

У середу, 29 квітня, слідчими Державного бюро розслідувань повідомлено про підозру колишнього міліціонера полку міліції особливого призначення "Беркут", підпорядкованого Головному управлінню МВС України в місті Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що екс-"беркутівцю" інкримінують незаконне перешкоджання проведенню зборів і мітингів, перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, яке супроводжувалося насильством та службове підроблення (ст. 340, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366 КК України).

"Слідством встановлено, що 30 листопада 2013 року колишній правоохоронець, перевищуючи свої службові повноваження, затримав учасника мирного зібрання на Майдані Незалежності. Під час затримання він застосував до потерпілого насильницькі дії, ніж незаконно перешкодив організації і проведення зборів. Надалі міліціонер склав рапорт про затримання, в який вніс завідомо неправдиві відомості", - йдеться в повідомленні.

В Офісі додали, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, суд заочно заарештував екс-заступника голови Служби безпеки України за підозрою в причетності до організації вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів проти учасників Евромайдана.

Також ДБР повідомило про підозру колишнього керівника спеціального підрозділу МВС в організації розгону протестувальників у Києві 30 листопада 2013 року. Вирішувалося питання про обрання запобіжного заходу.