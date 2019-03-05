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Справа Мартиненка: суд завершив дослідження доказів заволодіння коштами "Енергоатому"


На наступному засіданні суд досліджуватиме докази, що стосуються заволодіння коштами ДП "СхідГЗК"

Шевченковский районный суд города Киева завершил исследование доказательств по эпизоду завладения денежными средствами ГП "НАЭК Энергоатом" в деле экс-депутата Николая Мартыненко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Сообщается, что в судебном заседании 5 марта прокурором объявлены аналитические материалы, касающиеся движения денежных средств между Чешской компанией "ШКОДА ДжиЭс" и Панамским офшором БРАДКРЕСТ, откуда средства в свою очередь перечислялись на счета компаний, подконтрольных членам преступной организации.

Также исследованы документы, касающиеся влияния экс-нардепа на кадровые назначения судей и на закрытии уголовных производств, в которых фигурировал банк, совладельцем которого был последний.

Согласно определенного ранее судом порядке, на следующем судебном заседании, которое состоится в 9:00 ч. 12 марта 2019 года, планируется рассмотреть заявление руководителя САП о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения суда, которым был отстранен прокурор Андрей Перов, а также перейти к исследованию доказательств, касающихся завладения средствами ГП "ВостГОК".

РБК-Украина писало, что САП направила в суд обвинительный акт в отношении еще двух лиц, которых обвиняют в завладении денежными средствами ГП "Национальная энергогенерирующая компания "Энергоатом" на сумму более 6,4 млн евро.

Ранее сообщалось, что закончил исследование панамских документов в деле Мартыненко. В частности, суд исследовал документы, касающиеся создания и функционирования оффшора Брадкрест, на который выводились средства с ГП "НАЭК Энергоатом".

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