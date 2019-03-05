Справа Мартиненка: суд завершив дослідження доказів заволодіння коштами "Енергоатому"

Фото: Микола Мартиненко (УНІАН)

На наступному засіданні суд досліджуватиме докази, що стосуються заволодіння коштами ДП "СхідГЗК"

Шевченківський районний суд міста Києва завершив дослідження доказів епізоду заволодіння коштами ДП "НАЕК Енергоатом" у справі екс-депутата Миколи Мартиненка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

Повідомляється, що в судовому засіданні 5 березня прокурором оголошені аналітичні матеріали, що стосуються руху коштів між Чеською компанією "ШКОДА ДжіЕс" та Панамським офшором БРАДКРЕСТ, звідки кошти в свою чергу перераховувались на рахунки компаній, підконтрольних членам злочинної організації.

Також досліджено документи, що стосуються впливу екс-нардепа на кадрові призначення суддів та на закриття кримінальних проваджень, у яких фігурував банк, співвласником якого був останній.

Відповідно до визначеного раніше судом порядку, на наступному судовому засіданні, що відбудеться о 9:00 год. 12 березня 2019 року, заплановано розглянути заяву керівника САП про перегляд за нововиявленими обставинами рішення суду, яким було відсторонено прокурора Андрія Перова, а також перейти до дослідження доказів, що стосуються заволодіння коштами ДП "СхідГЗК".

РБК-Україна писало, що САП направила до суду обвинувальний акт стосовно ще двох осіб, яких звинувачують у заволодінні коштами ДП "Національна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" на суму понад 6,4 млн євро.

Раніше повідомлялося, що суд закінчив дослідження панамських документів у справі Мартиненка. Зокрема, суд дослідив документи, що стосуються створення та функціонування офшору Брадкрест, на який виводились кошти з ДП "НАЕК Енергоатом".