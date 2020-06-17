У справу Марківа залучені потужні політичні гравці, - Єнін

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що до справи нацгвардійця Віталія Марківа залучені досить потужні політичні гравці. Однак остаточне рішення по апеляції буде приймати суд Італії.

Про це Єнін розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Він зазначив, що засідання суду, що було призначено на весну, було відкладено через пандемію COVID-19. Апеляція по справі Марківа буде розглянуто після того, як діяльність апеляційного суду буде розморожена.

Він також додав, що слідчий експеримент, проведений поблизу Слов'янська, на думку української сторони підтверджує алібі Марківа.

"Він міг би бути використаний для відновлення справедливості у цій справі. Однак тільки колегія італійських суддів може визначити чи брати його до уваги", - зазначив Єнін.

Нагадаємо, нацгвардійця Віталія Марківа затримали в італійському місті Болонья в червні 2017 року за підозрою в причетності до вбивства журналіста Андреа Роккелі 24 травня 2014 року в районі Слов'янська Донецької області.

За версією прокурорів, українець передав командуванню дані про місцезнаходження італійських журналістів, після чого почався обстріл, в результаті якого загинув Роккелі.

У МВС заявили, що італійські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за свідченнями французького журналіста, який надав відео, яке нібито підтверджує причетність Марківа до вбивства журналіста.

У свою чергу, українські правоохоронці вважають, що італійський журналіст загинув в ході обстрілу проросійських бойовиків.

В липні минулого року суд в Італії засудив Марківа до 24 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що наприкінці листопада Україна подала апеляцію на рішення італійського суду в місті Павія по справі Марківа.