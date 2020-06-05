Справа Марківа: МВС провело експеримент, що доводить його невинуватість

Після завершення карантину в Італії відбудеться апеляційний суд у справі Віталія Марківа. Міністерство внутрішніх справ провело слідчий експеримент, який доводить його невинуватість у вбивстві.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков з трибуни Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

"Декілька тижнів тому був слідчий експеримент, який 100% доводить, що пан Марків не міг бути причетним навіть фізично, навіть на відстані до цього вбивства. Тому ми вважаємо, що Марків має бути вільним. Дуже хочу, щоб це сталось у найближчі місяці", - заявив Аваков.

За його словами, після завершення карантину в Італії відбудеться апеляційний суд у справі Марківа.

"Зараз ми очікуємо кінця карантину в Італії, буде оголошення засідання апеляційного суду, де впевнені, що в нас вкрай добрі позиції, і продовжимо дипломатичні зусилля на рівні між урядами. Окрім того, ми минулого року поновили розслідування щодо обставин вбивства пана Рокеллі", - додав міністр.

Аваков підкреслив, що питання про звільнення Марківа влада винесла на найвищий державний рівень. Так, в лютому президент Володимир Зеленський мав перемовини з президентом, прем'єр-міністром Італії та папою Римським Франциском, де підіймалось питання звільнення Марківа.

"Звільнення Віталія Марківа, який у 2013 році прибув в Україну з Італії сражатися за Україну - це важлива справа. Ми впевнені, що звинуваченні в причетності до вбивства італійського журналіста повністю сфальсифіковані та є спецоперацією спецслужб РФ, яка реалізовується на території Італії", - сказав глава МВС.

Він запевнив, що робиться все можливе для того, щоб Марків був звільнений.

Відзначимо, що Марків був засуджений нібито за вбивство італійського журналіста Андреа Роккеллі.

Нагадаємо, в кінці листопада Україна подала апеляцію на рішення італійського суду в місті Павія у справі українського військовослужбовця Віталія Марківа.

Як писало РБК-Україна, Марківа тримають у міланській виправній колонії "Опера", де відбувають покарання особи, які вчинили особливо тяжкі злочини.