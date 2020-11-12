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Суд відмовився повернути колишнього кримського депутата до в'язниці

Житомир, Четвер 12 листопада 2020 11:19
Суд відмовився повернути колишнього кримського депутата до в'язниці
Фото: Василь Ганиш (УНІАН)
Автор: Олег Черниш

Житомирський апеляційний суд не задовольнив клопотання прокуратури про повернення до в'язниці засудженого екс-депутата Верховної ради Криму Василя Ганиша. Раніше він був звільнений за станом здоров'я.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі суду.

Суд 11 листопада розглянув апеляцію прокуратури, яка вимагала повернути Ганиша під варту.

"Вчора було оголошено резолютивну частину. Суд постановив повернути апеляційну скаргу прокурору", - повідомили в суді, зазначивши, що повний текст рішення буде 16 листопада.

Екс-депутат був звільнений з місць ув'язнення 1 жовтня поточного року за станом здоров'я. Прокуратура назвала незаконним це рішення і подала апеляцію. У той же час апеляція була з запізненням, що, можливо, і стало причиною відмови.

Ганиш був засуджений київським судом до 12 років в'язниці за держзраду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд звільнив Ганиша від тюремного ув'язнення за станом здоров'я.

Він є єдиним кримським депутатом, який був затриманий на материковій Україні і отримав тюремний термін за держзраду. Вирок набув чинності наприкінці січня 2020 року, але захист просив відхилити його у зв'язку з важким станом здоров'я - Ганишу планували зробити операцію на серці.

Його визнали винним у підривній діяльності проти України, коли він голосував за російську "конституцію Криму", а також брав участь у так званих виборах за російським законодавством.

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