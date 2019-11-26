Справу Корчак передали в суд

Правоохоронці завершили досудове розслідування та направили до суду справу екс-глави Національного агентства з питань запобігання корупції (НАПК) Наталії Корчак щодо недостовірного декларування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Відзначимо, що у 2016 році близька людина Корчак купила авто за 544 тисячі гривень, яке фактично перебувало у її власності й не було задекларовано.

"На сьогодні, обвинувальний акт за ст. 366-1 Кримінального кодексу України направлено до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 12 листопада щодо Корчак відкрито матеріали кримінальної справи для ознайомлення перед складанням обвинувального акту і його направлення до суду.

Варто відзначити, що подання недостовірних відомостей у декларації або їх приховування карається штрафом від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин Також може загрожувати позбавлення волі на термін до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, на початку вересня генеральному прокурору Руслану Рябошапці направили проект підозри Корчак. До цього суд зобов'язав НАБУ відновити справу проти неї.