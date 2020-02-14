Справу Кернеса направили в суд Полтави

Справу стосовно мера Харкова Геннадія Кернеса та двох його охоронців розглядатиме Київський районний суд міста Полтави. Про це повідомляє "Судова влада України".

Повідомляється, що суддею у справі Кернеса та його охоронців - Віталія Блинника та Євгена Сміцького, відповідно до результатів автоматичного розподілення, буде Володимир Шиян.

Нагадаємо, справа проти Геннадія Кернеса і його охоронців, яких підозрювали в незаконному позбавленні волі і погрозах вбивством прихильникам Майдану, розслідувалася з лютого 2014 року.

У серпні 2018 року Київський районний суд Полтави закрив справу. Генеральна прокуратура України подала апеляцію і відкрила кримінальне провадження проти судді, який виніс таке рішення. Тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко також заявляв, що Кернес звертався до народних депутатів за допомогою в закритті кримінальної справи.

31 січня Полтавський апеляційний суд скасував рішення про закриття справи і направив кримінальне провадження до Київського районного суду Полтави.