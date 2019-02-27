Справа про розкрадання на Львівському бронетанковому заводі знаходиться в суді, - САП

Судовий розгляд в даний час триває

В настоящее время продолжает длиться судебное разбирательство по делу о хищения бюджетных средств на государственном предприятии "Львовский бронетанковый завод". Об этом сообщил председатель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в письме, направленном в комитет Рады по вопросам предотвращения коррупции, передает корреспондент РБК-Украина

Он напомнил, что дело о хищении на заводе сейчас находится в суде.

"В 2018 году в суд направлено обвинительное заключение в уголовном производстве по факту растраты бюджетных средств поставки ГП "Львовский бронетанковый завод" двигателей для бронетехники центрального бронетанкового управления Вооруженных сил Украины, причинившее ущерб на сумму свыше 14 млн гривен. Судебное разбирательство в настоящее время продолжается", - сообщил Холодницкий.

Напомним, ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро проанализируют информацию о фактах коррупции в оборонной сфере, изложенную в журналистском расследовании Bihus.info, а также предоставят свою оценку.

Добавим, в июле НАБУ завершило досудебное расследование в отношении должностных лиц Львовского бронетанкового завода в уголовном производстве по факту растраты 14,5 млн гривен во время закупки двигателей для нужд Вооруженных Сил Украины. Расследование коррупционной схемы НАБУ начало в ноябре 2016 года. 14 июля 2017 года было сообщено о подозрении причастным к схемы лицам.