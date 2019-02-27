Справа про розкрадання на Львівському бронетанковому заводі знаходиться в суді, - САП

Фото: Назар Холодницький (РБК-Україна)

Судовий розгляд в даний час триває

В даний час продовжує тривати судовий розгляд у справі про розкрадання бюджетних коштів на державному підприємстві "Львівський бронетанковий завод". Про це повідомив голова Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в листі, направленому до комітету Ради з питань запобігання корупції, передає кореспондент РБК-Україна

Він нагадав, що справа про розкрадання на заводі зараз перебуває в суді.

"У 2018 році до суду направлено обвинувальний висновок у кримінальному провадженні за фактом розтрати бюджетних коштів постачання ДП "Львівський бронетанковий завод" двигунів для бронетехніки центрального бронетанкового управління Збройних сил України, що заподіяло шкоду на суму понад 14 млн гривень. Судовий розгляд в даний час триває", - повідомив Холодницький.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що детективи Національного антикорупційного бюро проаналізують інформацію про факти корупції в оборонній сфері, викладену в журналістському розслідуванні Bihus.info, а також нададуть свою оцінку.

Додамо, в липні НАБУ завершило досудове розслідування стосовно службових осіб Львівського бронетанкового заводу у кримінальному провадженні за фактом розтрати 14,5 млн гривень під час закупівлі двигунів для потреб Збройних Сил України. Розслідування корупційної схеми НАБУ почало у листопаді 2016 року. 14 липня 2017 року було повідомлено про підозру причетним до схеми особам.