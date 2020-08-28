Справа Гандзюк: суд залишив без розгляду апеляцію Мангера

Дніпровський районний суд Києва залишив без розгляду апеляцію підозрюваного в вбивство активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера. Сторона захисту Мангера просила суд змінити запобіжний захід з арешту на заставу.

Судове засідання пройшло сьогодні, 28 серпня.

Зокрема, адвокат Мангера подав клопотання з проханням обрати підзахисному запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1,15 млн гривень.

"Суд постановив - клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу обвинуваченому Мангер, подане раніше 30 днів з дня винесення попереднього рішення про застосування запобіжного заходу залишити без розгляду", - повідомила суддя.

Нагадаємо, минулого тижня суд взяв під варту на 60 днів без права внесення застави обох підозрюваних у вбивстві Гандзюк - Владислава Мангера і Олексія Левіна.

Зазначимо, напад на Катерину Гандзюк відбулося в Херсоні 31 липня 2018 року. Через кілька місяців померла активістка. Підозрюваними по цій справі проходять голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер і Олексій Левін. Мангера підозрюють у тому, що він замовив напад, організатором якого виступив Левін.

Раніше повідомлялося, що вироки отримали тільки виконавці нападу на Гандзюк, які облили активістку сірчаною кислотою.

Також РБК-Україна писало, що на початку серпня Верховний суд відмовився передати справу Мангера в Херсонський міський суд.